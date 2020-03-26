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Maske ve eldivenle dünyaevine giren çifti telekonferansla tebrik ettiler

'da korona virüs salgını nedeniyle evlenmek isteyen çift nikah salonuna sadece iki şahitle ve misafirsiz olarak girdi. Maske ve eldivenlerle nikahları kıyılan çiftin mutlu gününe katılamayan yakınları ise telekonferansla o anlara şahitlik etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:10 ABONE OL
Maske ve eldivenle dünyaevine giren çifti telekonferansla tebrik ettiler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından evlilik hayali kuran çiftler de etkilendi. Nikah için gün alan çiftler, salona maske ve eldiven takarak girerken yanlarında da sadece şahitleri bulunuyor. Çiftlerin bu mutlu gününe ortak olmak isteyen yakınları da telekonferans yöntemi ile nikaha katılarak çiftlere mutluluklar diliyor. Nikah işlemi sonrası evlendirme dairelerinde dezenfekte çalışmalarına başlanıyor.

"LÜTFEN KİMSE DIŞARI ÇIKMASIN"

Kayapınar Evlendirme Dairesinde maskeli ve eldivenli olarak gelen Mahsun Rençber ile Gülistan Korban çifti, eldivenlerle el ele tutuşup nikah memurunun karşısına çıktı. Davetliler olmadan nikahları kıyılan Mahsun Rençber, aylar öncesinden Kayapınar Belediyesinden nikah gününü aldıklarını söyledi. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunan Rençber, "Bilindiği üzere korona virüs çıktı. Bundan dolayı nikaha fazla kişi alınmadı. Sadece bizi ve şahitlerimizi aldılar salona. Bizim nikahımızdan önce burayı dezenfekte ettiler. bizden sonra da burayı dezenfekte edecekler. Korona virüsten dolayı eldiven ve maskelerimizle birlikte nikahımızı kıydık. Bizim için böyle bir anı oldu. Bunun olmasını istemezdik, arkadaşlarımızın, yakınlarımızın, eş dostlarımızın burada olmasını isterdik ama böyle bir şekilde oldu. Bir mesaj vermek istiyorum, lütfen kimse dışarı çıkmasın, herkes evde kalsın. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız telekonferansla toplantılarını yapıyor, bizim arkadaşlarımız da bu şekilde telefonla bizi çektiler, bizimle nikah anını yaşamaya çalıştılar" dedi.

Nikahı kıyılan Rençber-Korban çiftinin aile fertleri ise salon dışında bekleyerek genç çiftin dışarı çıkmasını bekledi.

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Maske ve eldivenle dünyaevine giren çifti telekonferansla tebrik ettiler
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