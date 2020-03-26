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Meteoroloji'den Marmara için son dakika ve sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen, mevsim normallerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 15:47 ABONE OL
Meteoroloji'den Marmara için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Marmara için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, hafta sonunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olmasının beklendiği bildirildi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın, akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede (1- 3 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.

İstanbul'da ise havanın yarın çok bulutlu olması, cumartesi ve pazar günü gün boyu yağışlı geçeceği, en yüksek hava sıcaklığının ise 10 derece civarında olacağının tahmin edildiği bildirildi.

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Meteoroloji'den Marmara için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı!
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