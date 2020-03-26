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ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? ?

Recep ayının bitmesi ile ayına girilecek. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan üç aylara girilmesi ile birlikte dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Üç ayların ikincisi olan ile yapılacak ibadetler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayına yaklaştığımızı müjdeleyen bu mübarek ayın başlangıcı 25 Mart Çarşamba yani bugün idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine göre yayınlanan tarihlere göre; ? ?

Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:13 ABONE OL
Şaban ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Şaban ayında hangi zikirler çekilir?

Mübarek üç aylara girmemiz ile birlikte Recep ayını geride bıraktık ve ikincisi olan ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kala bereket dolu üç ayları yaşayan Müslüman alemi bu ayları ibadet ederek, dua ederek ve namaz kılarak geçirmek istiyor. Tüm ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler internet üzerinden "?", ", yapılacak ibadetler nelerdir?" sorularının yanıtlarını arıyorlar. Buna göre; teşbihleri nelerdir?

ŞABAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR, HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasına az bir zaman kala üç ayları dua ve ibadet içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Buna göre; Şaban ayının ilk günü okunacak dualar nelerdir? Şaban ayında hangi ibadetler yapılır, hangi zikirler çekilir?

İşte bilgiler!

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Şaban ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Şaban ayında hangi zikirler çekilir?
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