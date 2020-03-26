Sesini duyurduğu gün hayatı değişti

Konya'da, çocuk yaşlarda geçirdiği kazada vücudunun yüzde 70'i yanan 28 yaşındaki Gökhan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçirdiği yaklaşık 50 ameliyatın ardından yeniden yaşama sevinci kazandı. Baran, 10 yaşındayken elektrik akımına kapıldı. Vücudundaki tahribat dolayısıyla okulu bırakmak zorunda kalan Baran, sokağa çıkmaktan utandı ve eve kapandı. Maddi imkânsızlık nedeniyle yüzeysel bir tedavi gören Gökhan'ın umudu, 2004'te bir programa katılmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz almasıyla yeşerdi.2002'de yaşadığı kazanın ardından 2 yıl evden çıkamadığını söyleyen Gökhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Konya'ya bir okul açılışına geldiğinde, ilk Emine Erdoğan Hanımefendi beni gördü. Allah'ın yardımı oldu, ilahi bir güç yardım etti o gün bana. Çocuk olduğum, Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz uzun boylu olduğu için bacağından tuttum, 'bana bakın, bana bakın' diye seslendim. 'Kaza geçirdim. Ailem tedavi yaptıramıyor' dedim. Kulağıma eğildi, 'Hepsini halledeceğiz. Sen hiç kafanı yorma' dedi. Eve gittim. Daha bir saat olmadan kapımız çalındı. Danışmanları, korumaları kapıdaydı. Bu şekilde tedavi sürecim başlamış oldu."Baran, Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yattığını ve 50'ye yakın ameliyat geçirdiğini anlattı. Gökhan, "Şimdi çok şükür iyiyim. Cumhurbaşkanımız 16 yıldır beni takip ediyor. En büyük hayalim onu Külliye'de ziyaret etmek" ifadelerini kullandı.

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