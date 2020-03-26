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: Girdiği marketlerde süt içip bu anları paylaşan çocuğa ev hapsi cezası!

'da 15 yaşındaki bir çocuk, girdiği marketlerde sütleri içip bu anları da sosyal medyadan paylaşıyordu. Olay büyük tepki toplamıştı. Kimi vatandaşlar "çocuktur, hoş karşılamak lazım" derken kimisi de "cezasını çekmeli" şeklinde yorumlar yapmıştı. Soruşturma başlatan polis, çocuğun kimliğini tespit ederek dün gözaltına aldı. haberine göre adliyeye sevk edilen çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika: Girdiği marketlerde süt içip bu anları paylaşan çocuğa ev hapsi cezası!

Adıyaman'da marketlerden süt içen çocuk gözaltına alınmıştı. Son dakika haberine göre, 15 yaşındaki M.M.T.'ye 15 gün ev evden çıkmama cezası verildi...

"FENOMEN OLMAK İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Adıyaman'da geçen salı günü sosyal medyada yayınlanan görüntüde, çocuk yaştaki kişinin market rafındaki sütten içip geri bıraktığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen ve 15 yaşında olduğu belirlenen M.M.T., Çocuk Şube polisleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulamasında markette süt içip, lokum yediğini ve fenomen olmak için bu yönteme başvurduğunu, tükettiği ürünlerin parasını da ödediğini söyleyen M.M.T., 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 gün evden dışarı çıkmamasına da hükmedildi.

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Son dakika: Girdiği marketlerde süt içip bu anları paylaşan çocuğa ev hapsi cezası!
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