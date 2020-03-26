Son dakika haberi: 33 yaşındaki Dilek Tahtalı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti! Yüksek ateş ve öksürük nöbetleri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. 33 yaşındaki Dilek Tahtalı da bu vatandaşlarımızdan biri. Cumhuriyet Halk Partisi 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, İstanbul'da özel bir hastanede çalışıyordu. İHA'nın son dakika haberine göre yüksek ateş ve öksürük nöbetleri nedeniyle hastaneye giden Dilek Tahtalı'nın corona virüs testi pozitif çıktı, tedaviye alınan 33 yaşındaki Tahtalı tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Dilek Tahtalı'dan geriye attığı o mesajlar kaldı...

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