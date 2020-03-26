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haberi: 33 yaşındaki nedeniyle hayatını kaybetti! Yüksek ateş ve öksürük nöbetleri...

hakkında gelişmeleri peş peşe geliyor! İHA'nın aktardığı bilgiye göre İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan , corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Henüz 33 yaşında olan Dilek Tahtalı, ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybeden en genç kişi oldu. Dilek Tahtalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "bir düş artık ateş, bir bırak yakamı. Dakikada bir sirkeli aspirinli su, ılık duş.." diyerek hastalığın belirtilerini taşıdığı görülüyor. Son dakika haberinin yeni detayları da geldi!

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:00 ABONE OL
Son dakika haberi: 33 yaşındaki Dilek Tahtalı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti! Yüksek ateş ve öksürük nöbetleri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre ülkemizde yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. 33 yaşındaki da bu vatandaşlarımızdan biri. Cumhuriyet Halk Partisi 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, İstanbul'da özel bir hastanede çalışıyordu. İHA'nın haberine göre yüksek ateş ve öksürük nöbetleri nedeniyle hastaneye giden Dilek Tahtalı'nın corona virüs testi pozitif çıktı, tedaviye alınan 33 yaşındaki Tahtalı tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Dilek Tahtalı'dan geriye attığı o mesajlar kaldı...

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Son dakika haberi: 33 yaşındaki Dilek Tahtalı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti! Yüksek ateş ve öksürük nöbetleri...
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