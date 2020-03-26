Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Yunanistan’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Son dakika haberi: ’da korkutan ! ile son depremler listesi

ve Araştırma Enstitüsi’nden gelen son dakika açıklamasına göre ’da 10:38’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.3 km derinliğinde gerçekleşen deprem kısa süreli panik yaşattı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilerine göre bugün yaşanan son depremler şöyle;

Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunanistan’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Yunanistan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Bugün saat 10:38'de gerçekleşen depremin şiddeti 4.0 olarak açıkladı. Yerinde 14 km derinliğinde olan deprem birçok kişiye kısa süreli panik yaşattı.

İRAN 4.4 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.39'da merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Yunanistan’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA