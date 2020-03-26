Son dakika haberi: Yunanistan’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Yunanistan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Bugün saat 10:38'de gerçekleşen depremin şiddeti 4.0 olarak açıkladı. Yerinde 14 km derinliğinde olan deprem birçok kişiye kısa süreli panik yaşattı.

İRAN 4.4 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.39'da merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.