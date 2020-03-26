Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Kayıp genç kız 13 gün sonra böyle ortaya çıktı! Söyledikleri adeta tüyler ürpertti

Son Dakika Haberi: 13 gün sonra böyle ortaya çıktı! Söyledikleri adeta tüyler ürpertti

’dan gelen son dakika haberi duyanları şaşkına çevirdi. ilçesi, Tunca Mahallesi’ndeki evinden 8 Mart günü annesinin izniyle arkadaşına gideceğini söyleyerek ayrılan Ayşe Ceylin S. İsimli ortaokul öğrencisi genç kız eve dönmedi. Aradan 13 gün geçmesi sonrası ortaya çıkan 14 yaşındaki genç kızın anlattıklarını duyanlar şok geçirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 07:20 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kayıp genç kız 13 gün sonra böyle ortaya çıktı! Söyledikleri adeta tüyler ürpertti

'nın ilçesinden gelen son dakika haberinin detayları şaşkına çeviriyor. Şehzadeler ilçesine bağlı Tunca mahallesinde annesinden arkadaşlarına gideceğini söylerek izin alıp evden ayrılması sonrasında kayıplara karışan 14 yaşındaki Ayşe Ceylin S. Adlı ortaokul öğrencisi genç kız, telefonda annesine geceyi arkadaşlarında geçireceğini söylemesi sonrası tartıştıktan sonra bir daha eve dönmedi. Olayın üzerinde 13 gün sonra ortaya çıkan genç kızın söyledikleri duyanları şoka soktu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Kayıp genç kız 13 gün sonra böyle ortaya çıktı! Söyledikleri adeta tüyler ürpertti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA