SON DAKİKA: Meteorolojiden serin ve yağışlı hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! (Yarın hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarılarına göre bazı kesimlerde serin ve sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından sürekli olarak güncellenen günlük ve haftalık hava durumu tahminlerine göre Marmara Bölgesi, Orta Akdeniz'den gelecek olan serin ve sağanak yağışlı havanın etkisine girecek. MGM, 7 ilimizde şiddetli sağanak yağışı olacağına değinerek vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Diğer yandan 27 Mart Cuma gününün hava durumunu merak eden vatandaşlarımız ise yarın hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtlarını merak ederek araştırmalarını yoğunlaştırıyor...

SON DAKİKA METEOROLOJİ HABERLERİ: YARIN HAVA NASIL OLACAK? (27 MART CUMA)

İşte son dakika Meteoroloji uyarıları ve 27 Mart Cuma hava durumu tahminleri…