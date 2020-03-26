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SON DAKİKA: Meteorolojiden serin ve yağışlı uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! (Yarın hava nasıl olacak?)

’nden alınan son dakika raporlarına göre ülkemizin bazı kesimlerine serin ve sağanak yağışlı hava durumu uyarısı yapıldı. MGM tarafından günlük ve haftalık olarak yapılan hava durumu analizlerine göre Marmara Bölgesi’nde Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji’den yapılan açıklamada 7 ilimizde serin havanın yanında şiddetli sağanak yağışlar olacağı da belirtildi. Öte yandan 27 Mart Cuma günü için havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlarımız yarın hava nasıl olacak? Sorusuyla bilgi edinmek maksadıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte son dakika MGM uyarıları ve il il bilgileri…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 19:58 ABONE OL
SON DAKİKA: Meteorolojiden serin ve yağışlı hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak?

tarafından yapılan son dakika uyarılarına göre bazı kesimlerde serin ve sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından sürekli olarak güncellenen günlük ve haftalık hava durumu tahminlerine göre Marmara Bölgesi, Orta Akdeniz'den gelecek olan serin ve sağanak yağışlı havanın etkisine girecek. MGM, 7 ilimizde şiddetli sağanak yağışı olacağına değinerek vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Diğer yandan 27 Mart Cuma gününün hava durumunu merak eden vatandaşlarımız ise yarın hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtlarını merak ederek araştırmalarını yoğunlaştırıyor...

SON DAKİKA METEOROLOJİ HABERLERİ: YARIN HAVA NASIL OLACAK? (27 MART CUMA)

İşte son dakika Meteoroloji uyarıları ve 27 Mart Cuma hava durumu tahminleri…

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SON DAKİKA: Meteorolojiden serin ve yağışlı hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! (Yarın hava nasıl olacak?)
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