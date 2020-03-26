Taksim'de boş sokaklara şarkı söyledi

İstiklal Caddesi'nin sembollerinden kestaneci ve milli piyango satıcılarının sayısı ise bir hayli düşmüş durumda. Birkaç kestaneci, milli piyango bileti satıcısı ise para kazanmak için boş sokaklarda beklemeye devam ediyor.

Öte yandan, sokak sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği ve müzik seslerinin yükseldiği caddede Filistinli bir kişi dışında kimsenin olmadığı görüldü. Filistinli olduğunu söyleyen göçmen ise boş sokaklara tek başına şarkı söyledi.

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