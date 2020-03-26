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'de boş sokaklara şarkı söyledi

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de oldu. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, sokak sanatçılarının eksik olmadığı 'nde bu günlerde sessizlik hakim. Market ve eczaneler dışında tüm dükkanların kapalı olduğu cadde en sakin günlerini yaşıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 18:07 ABONE OL
Taksim'de boş sokaklara şarkı söyledi

İstiklal Caddesi'nin sembollerinden kestaneci ve milli piyango satıcılarının sayısı ise bir hayli düşmüş durumda. Birkaç kestaneci, milli piyango bileti satıcısı ise para kazanmak için boş sokaklarda beklemeye devam ediyor.

Öte yandan, sokak sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği ve müzik seslerinin yükseldiği caddede Filistinli bir kişi dışında kimsenin olmadığı görüldü. Filistinli olduğunu söyleyen göçmen ise boş sokaklara tek başına şarkı söyledi.

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Taksim'de boş sokaklara şarkı söyledi
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