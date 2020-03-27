3 gündür kayıp olan iki kız bulundu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde ailelerinin yanından ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Ayşenur Dinç ve 17 yaşındaki Esmanur Öztürk, Konyaaltı ilçesinde bulundu. Çocuk Şube'ye getirilen iki arkadaş, işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek.

Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Esmanur Öztürk (17) ve Yenimahalle'de ailesiyle oturan Ayşenur Dinç'ten (15) 24 Mart'tan beri haber alınamyor. 23 Mart'ta iki kız arkadaş, Ayşenur'un ailesinde kalmak için izin aldı. Bir gece Ayşenur'un ailesinin evinde kalan kızlar, 24 Mart'ta Esmanur'un ailesinin evinde kalmak için evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. İki kızla en son 25 Mart günü, Ayşenur'un babası Ali Dinç telefonla görüştü ve sonrasında telefonları kapandı. Esmanur Öztürk'ün annesi Kezban Öztürk, "Pazartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında Esmanur arkadaşında kalmak için evden ayrıldı. Orada bir akşam kalmışlar ve Ayşenur'un annesine bizde kalacaklarını söyleyip ayrılmışlar. Bir daha haber alamadık. Telefonları da kapalı. Biz eskiden o mahallede oturuyorduk. Üç yıldan beri arkadaşlardı. İki aile birlikte polise başvurduk" dedi.

"AKŞAM ÇIKTILAR, BİR DAHA DÖNMEDİLER"



Kızların bir gece kendilerinde kaldığını belirten Ayşenur'un babası Ali Dinç, "Salı günü akşama doğru çıktılar. Ayakkabı almak için. 'Çabuk gelin, ortam kötü, virüs var' diye de uyardım ama bir daha gelmediler. O gün gelmediler, aradım 'Esma'dayız baba' dedi. O gün Esma'da kalmamışlar. Çarşamba gün için de aradığımda kızımın telefonuna Esma baktı, 'Ali abi bizim ordayız. Ayşenur sabaha kadar uyumadı. Şimdi uyuyor' dedi. Ben de kızdım biraz, 'Eve gelsin' dedim. 'Tamam abi' dedi. Ondan sonra kapattı. Aynı gün tekrar aradım her ikisi de telefona bakmadılar. Ondan sonra telefonlar da kapandı ve ulaşamıyoruz. Polise başvurduk ve ifade verdik. Halen telefonları kapalı. Büyük ihtimal şarj pilini de çıkardılar."







