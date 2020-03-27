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27 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğu satış çıktı! Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte detaylar

27 Mart 2020 aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı. Corona virüsü salgınının ülkemizde etkilerini yoğun bir şekilde hissettirdiği şu günlerde marketlerin indirimleri vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri bu hafta da dolu dolu ürünler ile tüketiciyi kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dikkat çeken ürünler; Cep telefonundan ev aletlerine, çocuk oyuncaklarından beyaz eşyaya kadar pek çok ürün raflarda yerini aldı. Peki, haftanın BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Sabah.com.tr olarak BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler listesine haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:08 ABONE OL
BİM 27 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğu satış çıktı! Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte detaylar

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu geldi. Bugün BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler listesi raflardaki yerini alırken, birbirinden indirimli ve kaliteli ürün tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Çok sayıda kişi arama motoru üzerinden 'Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dikkat çeken ürünler; Cep telefonundan ev aletlerine, çocuk oyuncaklarından beyaz eşyaya kadar pek çok ürün raflarda yerini aldı. Peki, haftanın BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Sabah.com.tr olarak BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler listesine haberimizin içerisinde yer verdik…

BİM 27 MART 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

İşte o katalog...

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BİM 27 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğu satış çıktı! Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte detaylar
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