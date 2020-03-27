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haberi: Corona virüsüne yakandığı iddialarına 'den açıklama geldi! "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük"

Kısa süre önce ABD'de gittiği imza gününden corona virüsü kaptığı iddia edilen 'nden açıklaması geldi. Virüs kaptığı iddialarına ve sağlık durumu ile ilgili bilgi veren sanatçı "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik" ifadelerini kullandı. 73 yaşındaki Livaneli, Bodrum'daki evlerinde ailesi ile beraber halen karantinada olduklarını da ifade etti. İşte corona virüsü kaptığı iddialarına yanıt veren Zülfü Livaneli'nin açıklaması ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 20:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsüne yakandığı iddialarına Zülfü Livaneli'den açıklama geldi! Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük

Corona virüsü kaptığı iddia edilen ünlü sanatçı konu ile ilgili iddialara yanıt verdi. ABD'de imza gününe giden 73 yaşındaki Livaneli, yaptığı açıklama "ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik" ifadelerini kullanırken test sonuçlarının negatif olmasına rağmen evde durduklarını da ifade etti. Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. İşte gelen haberi ile ilgili detaylar…

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Son dakika haberi: Corona virüsüne yakandığı iddialarına Zülfü Livaneli'den açıklama geldi! "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük"
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