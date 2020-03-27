Son dakika haberi: Corona virüsüne yakandığı iddialarına Zülfü Livaneli'den açıklama geldi! "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük"

Corona virüsü kaptığı iddia edilen ünlü sanatçı Zülfü Livaneli konu ile ilgili iddialara yanıt verdi. ABD'de imza gününe giden 73 yaşındaki Livaneli, yaptığı açıklama "ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik" ifadelerini kullanırken test sonuçlarının negatif olmasına rağmen evde durduklarını da ifade etti. Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. İşte gelen son dakika haberi ile ilgili detaylar…