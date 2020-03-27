Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü, vaka ve iyi olan hasta sayısı kaç oldu?

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk kez görülen corona virüsü (kovid-19) salgını yurt dışından gelen vatandaşlar aracılığıyla yaygınlık gösterdi. Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha eklenirken, vatandaşlarında bu tedbirler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğinin her fırsatta altı çiziliyor. Corona virüsü vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı da tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklamaya göre corona virüsü ölü ve vaka sayısındaki son durum belli oldu. İşte Türkiye'de corona virüsü ölü, vaka sayısı ve son dakika haberinin ayrıntıları!

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek olan açıklamalar milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü (kovid-19) salgınında vaka sayıları artış gösterirken son durum da merak konusu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden kovid-19 salgınındaki vaka sayısını açıkladı.

İşte Fahrettin Koca'ın yaptığı açıklamalar;