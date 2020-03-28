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Deniz otobüsü seferleri yapılıyor mu? Corona virüsü nedeniyle 'dan flaş feribot ve vapur seferi açıklaması!

Corona virüsü yayılımını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde, ulaşım alanında da hem resmi hem de özel kuruluşlar yeni düzenlemelere gidiyor. Düzenleme yapa kuruluşlardan birisi de oldu. BUDO'nun corona virüsü tedbirlerini açıklamasının ardından vatandaşlar "Deniz otobüsü seferleri iptal mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, feribot ve vapur seferleri yapılıyor mu? İşte, BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre deniz otobüsü seferleri hakkında bilgiler ve iptal edilen feribot seferleri...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 15:00 ABONE OL
Deniz otobüsü seferleri yapılıyor mu? Corona virüsü nedeniyle BUDO'dan flaş feribot ve vapur seferi açıklaması!

Corona virüsü önlemleri ile ilgili bir açıklama da BUDO'dan geldi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar 'Deniz otobüsü ve feribot - vapuır seferleri iptal mi oldu?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Virüsün yayılmasını önlemek için hangi seferlerin iptal edildiğine ilişkin resmi açıklama yayımlandı. Bursa Deniz Otobüsleri korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemleri arttırmaya devam ediyor. BUDO, Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma ve pazar günleri Mudanya-Eminönü arasında yapılacak sefer sayılarını da geçici bir süre ikiye indirdiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri internet sitesinden yapılan açıklamada yarın saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

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Deniz otobüsü seferleri yapılıyor mu? Corona virüsü nedeniyle BUDO'dan flaş feribot ve vapur seferi açıklaması!
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