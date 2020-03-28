Emniyet’e termal kamera koyuldu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs salgını nedeniyle, vatandaşlarla yoğun temas içerisinde olan polisleri korumak amacıyla alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Polislerin maske ve eldivenle çalışması gibi alınan bireysel önlemlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi Yerleşkesi de dahil olmak üzere 39 ilçede bulunan polis merkezlerine ateş ölçer termal kamera yerleştirildi. Bu kameraların, gözaltına alınan şüphelilerin ana girişten geçmeyerek araçlarla içeri alınması nedeniyle özel noktalara yerleştirildiği öğrenildi. Bu şekilde vatandaşların ve şüphelilerin vücut ısılarının tespit edilmesi sağlanıyor.