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nedir, corona virüsünün kaynağı mıdır? Pangolin nerede hangi bölgelerde yaşamaktadır?

dünyada tüm hızıyla yayılmaya devam ederken salgının kaynağını bulma çalışmaları da bilim insanları tarafından sürdürülüyor. Bununla beraber ortaya atılan iddiaya göre salgının nedeni olarak "" isimli bir hayvandan şüpheleniliyor. Bu hayvanın 'de insanlar tarafından yeniyor olması nedeniyle coronavirüsün ortaya çıktığı düşünülürken bazı bilim insanları ise salgından sorumlu olarak yarasa tüketimini iddia ediyor. Buna göre ortaya atılan iddialar sonrasında binlerce vatandaş ", nerede yaşar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Pangolin nedir, corona virüsünün kaynağı olabilir mi? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.3.2020 00:04 ABONE OL
Pangolin nedir, corona virüsünün kaynağı mıdır? Pangolin nerede hangi bölgelerde yaşamaktadır?

nedir, nerede yaşar? Sorusu corona virüsünün dünya üzerine yayılmaya başlaması ve bilim insanlarının salgının kaynağı üzerinde yaptıkları çalışmaların sonucunda öne sürdüğü iddialar sonucunda gündeme geldi. Buna göre; 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında dünyaya yayılan salgın Pangolin adı verilen bu hayvanın tüketilmesi ile ortaya çıktığı düşünülüyor. Ayrıca pullarının bazı tıbbi malzemelerin yapımında kullanılması nedeniyle Çin ve Afrika ülkelerinde avlandığı bilinmektedir. Peki, , kaynağı olabilir mi? Nerelerde ve hangi ülkelerde yaşıyor? İşte detaylar…

PANGOLİN NEDİR, NEREDE YAŞAR?

Pangolin, termitlerle beslenen ve genellikle geceleri avlanan memeli bir hayvandır. Tehlike anında kabuğuna kıvrılarak kendini kapatma tepkisini veren pangolin, uzun ve solucana benzer bir dile sahiptir. , dişleri bulunmayan canlılar arasında yer almaktadır.

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Pangolin nedir, corona virüsünün kaynağı mıdır? Pangolin nerede hangi bölgelerde yaşamaktadır?
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