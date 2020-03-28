Pangolin nedir, corona virüsünün kaynağı mıdır? Pangolin nerede hangi bölgelerde yaşamaktadır?

Pangolin nedir, nerede yaşar? Sorusu corona virüsünün dünya üzerine yayılmaya başlaması ve bilim insanlarının salgının kaynağı üzerinde yaptıkları çalışmaların sonucunda öne sürdüğü iddialar sonucunda gündeme geldi. Buna göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında dünyaya yayılan salgın Pangolin adı verilen bu hayvanın tüketilmesi ile ortaya çıktığı düşünülüyor. Ayrıca pullarının bazı tıbbi malzemelerin yapımında kullanılması nedeniyle Çin ve Afrika ülkelerinde avlandığı bilinmektedir. Peki, Pangolin nedir, Corona virüsü kaynağı olabilir mi? Nerelerde ve hangi ülkelerde yaşıyor? İşte detaylar…

PANGOLİN NEDİR, NEREDE YAŞAR?

Pangolin, termitlerle beslenen ve genellikle geceleri avlanan memeli bir hayvandır. Tehlike anında kabuğuna kıvrılarak kendini kapatma tepkisini veren pangolin, uzun ve solucana benzer bir dile sahiptir. Pangolin hayvanı, dişleri bulunmayan canlılar arasında yer almaktadır.