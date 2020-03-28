Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Takvimi ile 2020 ilk oruç tutulacak gün belli oldu!

Müslüman aleminin her yıl sevinçle karşıladığı ve hüzünle uğurladığı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Şaban ayının içine girmemiz ile birlikçe ilk oruç tutulacak gün merak konusu oldu. Bu nedenle de Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden dini günler takvimi yayınlandı. Bu takvime göre Ramazan ayı ne zaman ve hangi gün başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı Kerim'in indirildiği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Ramazan ayının bu yıl ki ilk oruç tutulacak gün belli oldu.

İşte 2020 dini günler takvimi;