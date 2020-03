Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü açıklaması!

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Dünyanın en büyük problemi olan corona virüsü, her ne kadar ölüm oranı olarak düşük bir pandemi olsa da yayılma hızı, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş cinsten. Vaka ve ölüm sayısının dünyanın her yerinde her geçen gün arttığı salgın ile ilgili Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her 24 saatte bir bilgilendirme yapıyor. Son olarak Bakan Koca'nın verdiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu ve vakaların durumunu gösteren corona virüsü sayfası erişme açıldı. Böylece, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı'na ait 3 resmi takip kanalı oluşturulmuş oldu. Peki, resmi verilere göre Türkiye'de corona virüsü hangi illerde görüldü ve Türkiye'deki Covid-19 vaka sayısı kaç? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? FAHRETTİN KOCA HARİTAYI AÇIKLADI

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA İLE TAKİP

İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı harita ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...