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Sosyal medya hiç çıkma çağrısı! Bakan Koca “” çağrısına uyan vatandaşları teşekkür etti!

Corona virüsü salgının ilişkin son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun zamandır “” çağrısı yapan yetkililer vatandaşları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor. Tehlikenin boyutu giderek artarken corona virüsü önlemleri ve tedbirleri açısından herkesin evde kalması gerekiyor. Son olarak , Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşlara hiç çıkma çağrısında bulunan Ali Yerlikaya, İstanbul ve ülkemiz için “Evinde kal İstanbul” dedi. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29.3.2020 13:51 ABONE OL
Sosyal medya 48 saat hiç çıkma çağrısı! Bakan Koca “evde kal” çağrısına uyan vatandaşları teşekkür etti!

Ülkemizde ve tüm dünyada corona virüs salgını için pek çok önlem alınırken pek çok da değişiklik yapıldı. Özellikle koronavirüsten korunmanın en başlıca yolu evden çıkmamak ve enfekte olmamaktan geçiyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "evde kal" çağrılarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden corona virüse ilişkin çağrıda bulundu. "Evinde kal İstanbul" diye seslenirken sosyal medya 48 saat hiç çıkma çağrısı gündem oldu. İşte bilgiler!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

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Sosyal medya 48 saat hiç çıkma çağrısı! Bakan Koca “evde kal” çağrısına uyan vatandaşları teşekkür etti!
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