Sosyal medya 48 saat hiç çıkma çağrısı! Bakan Koca “evde kal” çağrısına uyan vatandaşları teşekkür etti!

Ülkemizde ve tüm dünyada corona virüs salgını için pek çok önlem alınırken pek çok da değişiklik yapıldı. Özellikle koronavirüsten korunmanın en başlıca yolu evden çıkmamak ve enfekte olmamaktan geçiyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "evde kal" çağrılarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden corona virüse ilişkin çağrıda bulundu. "Evinde kal İstanbul" diye seslenirken sosyal medya 48 saat hiç çıkma çağrısı gündem oldu. İşte bilgiler!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."