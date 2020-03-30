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Haberler Yaşam Haberleri 8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? İşte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone başvuru detayları…

8 GB ücretsiz nasıl alınır? İşte , başvuru detayları…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında okullarda geçilmiş ve TV üzerinden yapılan derslerle eğitim – öğretim faaliyetlerine başlanmıştı. Bu kapsamda öğrencilerin kullanımı için 8 GB ücretsiz tahsis edilmişti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında 8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? İşte , 8 GB internet kullanımı ve detayları…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 22:41 ABONE OL
8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? İşte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone başvuru detayları…

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyada yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında eğitim kurumlarında dersler uzaktan eğitime dönüştürülmüş ve EBA TV üzerinden dersler işlenmeye başlanmıştı. Bu gelişme sonrasında öğrencilere destek kapsamında 8 GB ücretsiz internet kullanıma sunulmuştu. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun olarak, 8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Sorularıyla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki, 8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? İşte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone başvuru detayları…

8 GB ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL ALINIR? TÜRK TELEKOM, TURKCELL VE VODAFONE BAŞVURU DETAYLARI…


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EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.

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8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? İşte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone başvuru detayları…
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