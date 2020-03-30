Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyada yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında eğitim kurumlarında dersler uzaktan eğitime dönüştürülmüş ve EBA TV üzerinden dersler işlenmeye başlanmıştı. Bu gelişme sonrasında öğrencilere destek kapsamında 8 GB ücretsiz internet kullanıma sunulmuştu. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun olarak, 8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Sorularıyla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki, 8 GB ücretsiz internet nasıl alınır? İşte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone başvuru detayları…

8 GB ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL ALINIR? TÜRK TELEKOM, TURKCELL VE VODAFONE BAŞVURU DETAYLARI…



TÜRK TELEKOM ABONELERİ

EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.