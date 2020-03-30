İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkez ilçeye bağlı Hasankadı beldesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altına alındı. Bu kararın, İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen 111 kişi ile önceki gelenlerin zorunlu ev izolasyonuna riayet etmemeleri, ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması nedeniyle alındığı öğrenildi. Alınan karar doğrultusunda sadece toptancı araçlarının giriş ve çıkışına izin verildiği beldeye Karabük ve Bartın istikametlerinden giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından tamamen kapatıldı.

Hasankadı Belde Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, beldenin tedbir amaçlı karantina altına alındığını söyledi. Emiroğlu, "İstanbul'da bizim gurbetçimiz çok olduğu için Hasankadı beldemize 111 gurbetçi girişi oldu. Bu amaçla beldemiz karantina altına alındı. Zaten 2 tane hastamız vardı. Biri 85 yaşında İstanbul'dan gelen, bir tane de umreden gelen bir amcamız vardı. Hasankadı'da şu an başka bir sıkıntı yoktur ve Valimiz beldemizin önlemi için bu kararı aldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada İstanbul'dan beldeye gelenlerin 111 kişi olduğunu tespit etti" dedi.

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