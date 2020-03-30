İstanbul'da 347 kişiye 224 bin 458 lira ceza kesildi

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde iş yerleri, tedbir yasakları, izin belgesiz şehirler arası taşımacılık, seyahat kısıtlamasına aykırı hareket, park, piknik alanları denetimlerinde tedbirlere uymadıkları tespit edilen toplamda 347 kişiye Kabahatler Kanunu ve Umumu Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.

Denetimlerde tedbirlere aykırı hareket edildiği saptanan toplamda 31 iş yeri mühürlendi. Son iki günde 347 kişiye toplam kesilen idari para cezası miktarının 224 bin 458 lira olduğu açıklandı.