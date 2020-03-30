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Koronavirüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de koronavirüs olabileceğinden şüphelenip, ihbarda bulunan Durmuş E. (41), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı.Durmuş E, ambulansa bindirilerek 'ne kaldırıldı ve gözlem altına alındı. Belediye ekipleri, Durmuş E.'nin oturduğu bank ile çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Cadde, daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 18:08 ABONE OL
Koronavirüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de oturan Durmuş E, 3 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Durmuş E, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi. Ancak Durmuş E, bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı. Melikgazi ilçesi Vatan caddesinde rahatsızlanan Durmuş E, koronavirüsten şüphelenerek polis ve 112 acil sağlık ekibine haber verdi. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E'ye müdahale etti. Durmuş E, ambulansa bindirilerek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve gözlem altına alındı. Belediye ekipleri, Durmuş E.'nin oturduğu bank ile çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Cadde, daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.

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Koronavirüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı
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