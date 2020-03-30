Mezarlıkta, 'kadın çığlığı' ihbarı asılsız çıktı

Dün gece polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karapınar Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kadın çığlıkları duyduğunu söyledi. İhbar üzerine mezarlığa giden polisler, uzun süre arama yaptı ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Polisler, mezarlıktan ayrılırken, olayı öğrenen mahalleli sabah saatlerinde duruma tepki gösterdi. Mahalle halkından Kadir Dicle, herhangi bir çığlık sesini duymadıklarını ve bu ihbarda bulunanların polisi oyaladığını belirterek, "Yıllardır buradayız ve herhangi bir ses duymadık. Buradan geçen birisi böyle bir ihbarda bulunmuş olabilir. Bir kadının gece vakti mezarlıkta ne işi olabilir. Polisi böyle uydurma konularla meşgul etmekten vazgeçsinler" dedi.

Mahalle esnafından Bülent Tekin de gece herhangi bir çığlık sesi duymadıklarını ifade ederek, ihbarda bulun kişinin polise şaka yaptığını tahmin ettiklerini dile getirdi.