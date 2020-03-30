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Mezarlıkta, 'kadın çığlığı' ihbarı asılsız çıktı

'da, mezarlıkta kadın sesi duyulduğuna dair gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mezarlıktaki incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğunu belirtirken, mahalle halkı ise polisin bu şekilde meşgul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 12:24 ABONE OL
Mezarlıkta, 'kadın çığlığı' ihbarı asılsız çıktı

Dün gece polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karapınar Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kadın çığlıkları duyduğunu söyledi. İhbar üzerine mezarlığa giden polisler, uzun süre arama yaptı ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Polisler, mezarlıktan ayrılırken, olayı öğrenen mahalleli sabah saatlerinde duruma tepki gösterdi. Mahalle halkından Kadir Dicle, herhangi bir çığlık sesini duymadıklarını ve bu ihbarda bulunanların polisi oyaladığını belirterek, "Yıllardır buradayız ve herhangi bir ses duymadık. Buradan geçen birisi böyle bir ihbarda bulunmuş olabilir. Bir kadının gece vakti mezarlıkta ne işi olabilir. Polisi böyle uydurma konularla meşgul etmekten vazgeçsinler" dedi.

Mahalle esnafından Bülent Tekin de gece herhangi bir çığlık sesi duymadıklarını ifade ederek, ihbarda bulun kişinin polise şaka yaptığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

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Mezarlıkta, 'kadın çığlığı' ihbarı asılsız çıktı
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