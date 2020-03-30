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Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı ’dan açıklaması! Türkiye’de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü (kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayısı giderek artarken alınan tedbirlere de her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık Bakanlığı’ndan son yapılan açıklamaya göre vaka sayısının 9217 olduğu belirtildi. Ölü sayısı 151’e yükselirken, 105 hasta ise iyileşti. İçişleri Bakanı , corona virüsü kapsamında alınan tedbirleri Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında paylaştı. Bakan Soylu, Türkiye’de gelecek mi sorusuna da cevap verdi. Peki, sokağa çıkma yasağı uygulaması gelecek mi? İstanbul başta olmak üzere birçok vatandaşın yakından takip ettiği ettiği konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.3.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 10:55 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı , corona virüsü (kovid-19) salgını hakkında alınan tedbirler ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplayan Bakan Soylu, "Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Bütün parametreleri izliyoruz. Şu anki durumda Cumartesi Pazar yaklaşık yüzde %95 durumunda eve çekildi. Yarını izleyeceğiz öbür günü izleyeceğiz." dedi. Sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da cevap veren Soylu, Türkiye'de sosyal izolasyonun sağlandığını belirtti. Peki, Türkiye'de gelecek mi? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı son dakika açıklamaları ve diğer tüm ayrıntılar!

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar alınan tedbirler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında sorduğu sorulara cevap veren Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

İşte Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamalar;

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Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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