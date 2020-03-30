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SON DAKİKA: Mahkemeden anlamlı karar! Corona virüsü tehlikesine rağmen ev partisi düzenleyen kişilere 2 ay ev hapsi

Son dakika haberleri... 'de düzenledikleri skandal ev partisi ile gündeme gelen ve gözaltına alınan 4 kişi hakkında mahkeme kararını verdi. Bilindiği gibi, 'Evde kal' çağrılarını dikkate almayıp corona virüsü tehlikesine rağmen bir villada parti düzenleyen ve bunları sosyal medyada paylaşan kişilerin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeden, bu kişiler hakkında anlamlı bir son dakika kararı verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 15:28 ABONE OL
SON DAKİKA: Mahkemeden anlamlı karar! Corona virüsü tehlikesine rağmen ev partisi düzenleyen kişilere 2 ay ev hapsi

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükçekmece'de villada parti düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiye, 2 ay ev hapsi cezası verildi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'ev kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILMIŞTI

Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı. Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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MAHKEMEDEN ANLAMLI KARARI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyuncu konutlarını terk edemeyecek.

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