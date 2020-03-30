Taksiler çalışıyor mu, ticari taksiler yasaklandı mı? Taksilerde tek çift uygulaması nedir?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelde kapsamında en çok merak edilen soruların başında Taksiler çalışıyor mu, ticari taksiler yasaklandı mı? Geliyor. Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alınmaya çalışıyor. Son olarak üç büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları ile ilgili düzenleme başlatıldı. Hava yolu ve benzeri temasların azaltılması ve fiziksel temasın en aza indirilmesinin amaçlandığı düzenleme uygulamaya konulmuş oldu. Peki taksilerde tek çift uygulaması nedir? Taksiler çalışıyor mu, ticari taksiler yasaklandı mı?

TAKSİLER ÇALIŞIYOR MU, TİCARİ TAKSİLER YASAKLANDI MI? TAKSİLERDE TEK ÇİFT UYGULAMASI NEDİR?

Ülkemizde görülen koronavirüsü tedbirleri kapsamındaki yeni kararla birlikte taksiler çalışıyor mu, ticari taksiler yasaklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte yeni taksi düzenlenmesi ve taksilerde tek çif uygulamasına dair merak edilenler…