İnanışları gereği kendilerini teknoloji ve modern yaşantıdan soyutlayan Amişler, tüm dünyada etkili olan corona virüsü ile ilgili haberdar olmaları amacıyla yaşadıkları bölgelerde kapı kapı gezilerek broşürler dağıtılmaya başlandı. Bu gelişme sonrasında bu toplulukla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Amiş nedir? Amişler kimdir, kimlerdir, nerede yaşarlar? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyorlar. Peki, Amiş nedir? Amişler kimdir, kimlerdir, nerede yaşarlar? İşte Amiş topluluğuna ilişkin tüm detaylar…

AMİŞ NEDİR? AMİŞLER KİMDİR, KİMLERDİR, NEREDE YAŞARLAR?

İşte tüm ayrıntılar…