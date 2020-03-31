Koronavirüs haritası: Sağlık Bakanlığı güncel corona virüs tablosu ile Türkiye'de son durum! 31 Mart Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan Türkiye corona virüsü tablosu sitesi ile vatandaşlar her gün ülkemizde yaşanmakta olan salgınla ilgili güncel durumu takip edebiliyor. Covid-19 salgını ile geçtiğimiz gün gelen verilere göre; Türkiye corona virüsü vaka sayısı 10 bin 827 olurken salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 37 olarak kaydedildi. Bununla beraber vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 31 Mart Türkiye koronavirüs haritası, Sağlık Bakanlığı tablosu corona virüs vaka ve ölü sayısı gibi araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Genellikle akşam saatlerine doğru yapılan açıklama ile güncel bilgiler halka sunuluyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde corona canlı takip sitesi ekranına ulaşabilirsiniz. Peki, 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye Koronavirüs güncel tablo açıklandı mı? İşte Türkiye koronavirüs haritası ile ülkemizdeki vaka ve ölü sayısı…

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI TAKİP SİTESİ: 31 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI MI?

27 Mart 2020 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından aktif hale getirilen canlı corona takip sitesi, Türkiye coronavirüsü günlük tablo bilgileri yer alarak güncelleniyor. Bu site üzerinden ayrıca corona virüsü belirtileri ve nasıl korunmamız gerektiğine dair de birçok bilgi ile vatandaş güncel olarak bilgilendiriliyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Corona virüsü güncel vaka sayısı bildirmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart bilgilerini dün akşam saatlerinde paylaştı. Yapılan açıklamada "Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827 olurken, toplam vefat sayısı da 168 oldu." İfadelerine yer verdi. Twitter hesabından ise Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Toplam vaka sayısı 10.827'ye, toplam vefat sayısı 168'e, toplam iyileşen sayısı ise 162'ye yükseldi.

30 Mart güncel corona virüsü tablosu;