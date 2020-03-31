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: 'in katili ikinci kez hakim karşısında!

Geçtiğimiz sene Ordu'da üniversite öğrencisi 'i bıçaklayarak ölümüne neden olan ve ardından ağırlaştırlmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 'un, ikinci duruşması da başladı. Özgür Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamıştı. İşte gelişmeleri...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 10:10 ABONE OL
Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısında!

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli ile avukatlar katıldı. Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Duruşma, mahkeme heyetinin salona gelmesiyle başladı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu. Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 10 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında, polis memuru Çelik'in adli tıpa sevk edilerek rapor istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

‘Bıçağın kabı olmasaydı iki polisi de öldürmüştüm’

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Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısında!
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