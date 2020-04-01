1 Nisan Şaka Günü geldi çattı. Tarih boyunca farklı inanış, kültürlere göre Nisan 1 şakasının ortaya çıkışına dair farklı efsaneler bulunuyor. Genellikle kötü şakalara maruz kalmış kişiler '' 1 Nisan nedir, neden şaka yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. Bugüne dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da bu iddiaların ev kuvvetlisi 500 yıllık bir tarihe sahip olan Fransa'daki yılbaşı olayıdır. Fransa Kralı 9. Charles'in yılbaşını ocak ayından nisan ayına aldırmasına dayanan 1 Nisan, dünyanın her yerinde insanların birlikte şaka yaptığı bir gündür. 1 Nisan tarihinde herkesin birbirine şaka yaptığını biliyor olmasına rağmen bu adetin nereden çıktığını bilmezler. Peki 1 Nisan nedir, ne oldu? 1 Nisan'da neden şaka yapılır?

1 NİSAN NEDİR, NE OLDU? 1 NİSAN'DA NEDEN ŞAKA YAPILIR?

1 Nisan Şaka Günü geldi. 1 Nisan Şaka Gününde, dünyanın birçok yerinde kötü ama eğlenceli şakaların yapıldığı ve insanların bu şakalarla oldukça eğlendiği bir gün ve birçok insan bu güne özel şakalar hazırlıyor. Kendisine şaka yapılan kişi ise '' 1 Nisan nedir, 1 Nisan'da ne oldu, neden şaka yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

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