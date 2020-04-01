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1 nedir? 1 Nisan’da ne oldu, neden şaka yapılır?

Dünyanın hemen hemen her yerinde 1 Şaka Günü olarak kutlanır. Geçmişten günümüze gelen şaka gününün tarihçesi, anlamı ve önemi ise merak ediyor. Gelenekselleşmiş 1 Nisan gününde kötü ama eğlenceli şakalar yapılır. İnsanlar birbirlerine şaka amaçlı mesajlar atar ve insanların bu şakalarla oldukça eğlendiği bir gün olarak tarih boyunca kutlanır. Nisan 1 şakasının ortaya çıkışı ile ilgili farklı kültürlere ve farklı inanışlara göre, çeşitli efsaneler yer alıyor. Fransızlara göre, M.Ö. Roma İmparatoru Sezar’ın yaşadığı yıllara dayanmaktadır. Fransızlar zaman içinde bu geleneği gittikçe zenginleştirerek ve yaygınlaştırarak devam ettirdiler. Peki ? 1 anlamı, önemi ve tarihçesi nedir? 1 Nisan’da ne oldu, neden şaka yapılır?

Giriş Tarihi: 1.4.2020 10:04 ABONE OL
1 Nisan nedir? 1 Nisan’da ne oldu, neden şaka yapılır?

1 Şaka Günü geldi çattı. Tarih boyunca farklı inanış, kültürlere göre Nisan 1 şakasının ortaya çıkışına dair farklı efsaneler bulunuyor. Genellikle kötü şakalara maruz kalmış kişiler '' , neden şaka yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. Bugüne dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da bu iddiaların ev kuvvetlisi 500 yıllık bir tarihe sahip olan Fransa'daki yılbaşı olayıdır. Fransa Kralı 9. Charles'in yılbaşını ocak ayından nisan ayına aldırmasına dayanan 1 Nisan, dünyanın her yerinde insanların birlikte şaka yaptığı bir gündür. 1 Nisan tarihinde herkesin birbirine şaka yaptığını biliyor olmasına rağmen bu adetin nereden çıktığını bilmezler. Peki 1 Nisan nedir, ne oldu? ?

1 NİSAN NEDİR, NE OLDU? 1 NİSAN'DA NEDEN ŞAKA YAPILIR?

1 geldi. 1 Nisan Şaka Gününde, dünyanın birçok yerinde kötü ama eğlenceli şakaların yapıldığı ve insanların bu şakalarla oldukça eğlendiği bir gün ve birçok insan bu güne özel şakalar hazırlıyor. Kendisine şaka yapılan kişi ise '' 1 Nisan nedir, , neden şaka yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

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1 Nisan nedir? 1 Nisan’da ne oldu, neden şaka yapılır?
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