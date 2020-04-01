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Son dakika: Koronavirüsten yaşamını yitiren 8 aylık hamile kadının eşi hastalığı yendi!

Kaldırıldığı hastanede testi pozitif çıkan ve 8 aylık hamile olan 'ın ölümü yürekleri dağlamıştı. Kronik bronşit hastalığı bulunan kadının bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Son dakika haberine göre; Betül Aydın'ın eşi 'ın koronavirüsü yendiği ve 14 günlük tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 15:47 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüsten yaşamını yitiren 8 aylık hamile kadının eşi hastalığı yendi!

Kocaeli'de Korona virüs nedeni ile kaldırıldıkları hastanede 8 aylık hamile eşini kaybeden ve bebeği son anda kurtarılan vatandaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

KRONİK BRONŞİT HASTASIYDI

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan Korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Betül Aydın'ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi.
Betül Aydın'ın eşi Recep Aydın'ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son dakika haberi: Kocaeli'de hamile Betül Aydın corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!
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