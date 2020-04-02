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Camilerin mikrofonuna dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

’da camilere girerek mikrofon çalan hırsız yakayı ele verdi. Beşinci hırsızlığını Fatih’te bulunan tarihi ’sinden yaptıktan mikrofonları satarken polisler tarafından yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. için hırsızlık yaptığını ileri süren şüphelinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 13:37 ABONE OL
Camilerin mikrofonuna dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da farklı tarihlerde camilere girerek mikrofon çalan hırsız emniyet güçlerini alarma geçirdi. Polisler tarafından eşkâli belirlenen hırsız son olarak Fatih'te bulunan tarihi Cambaziye Cami'sinden çaldığı mikrofonları satmaya çalışırken yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih'te devriye atan polisler başında siyah bere ve elinde bir poşetle tedirgin vaziyette yürüyen bir kişiyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından ikinci el malzemelerin satıldığı bir dükkâna giren genç adam polisler tarafından durdurularak üzeri arandı. Poşetin içerisinde 7 adet mikrofon gören polisler yaptıkları GBT sorgusunda şahsın camilerden hırsızlık yapan 25 yaşındaki Sinan Ö. olduğunu öğrendi.

'UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN CAMİLERİ SOYUYORUM'

Olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürülen Sinan Ö., çeşitli tarihlerde 5 camiyi soyduğunu itiraf etti. Sokaklarda yaşadığını ve Almanya doğumlu olduğunu söyleyen genç adam hırsızlığı uyuşturucu madde satın almak için gerçekleştirdiğini ifade etti

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Ö., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda üzerine atılı 5 adet hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonunda hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla iddianame düzenlenen genç adamın 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Camilerin mikrofonuna dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor
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