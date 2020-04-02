Diyarbakır'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Corona virüsü ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren geçen 11 Mart tarihinden bugüne dek 10 binden fazla kişiye enfekte oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona vaka ve ölüm sayıları ile ilgili her gün bilgilendirme yaparken ilk kez dün yaptığı açıklamasında il il corona virüsü tablosu dağılımı paylaştı. Bu paylaşımın ardından vatandaşlar, ikamet ettiği şehirlerdeki corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını araştırmaya başladı. Peki Diyarbakır'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte corona virüsü son durum istatistikleri…

DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan dün yapılan açıklamada, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Diyarbakır'da corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

DİYARBAKIR CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Diyarbakır'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 25 kişi olarak açıklandı.

DİYARBAKIR CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Diyarbakır'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Diyarbakır'da corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.