Kırklareli'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken Kırklareli hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan 'Kırklareli'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Kırklareli'de vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Kırklareli'de corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.
Kırklareli'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 35 kişi olarak açıklandı.
Kırklareli'de koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.
Kırklareli'de corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.