Meteoroloji Mühendisi'nden son dakika hava durumu raporu! Soğuk hava devam edecek mi? Çok kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!

Nisan ayına henüz yeni girmemiz ile birlikte bazen sıcak ve güneşli bazen ise soğuk ve rüzgarlı havanın etkisi altına kalıyoruz. Hal böyle olunca her ne kadar gerekmedikçe dışarı çıkılmasa da "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel olarak resmi sitesi üzerinden hava durumuna ilişkin raporu açıklarken 5 günlük tahmin, günlük tahmin ve bölge bölge detayları da vatandaşlara aktarıyor. Son olarak Meteoroloji Mühendisi Deniz Demirhan hava durumuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Açıklamalara göre; uzun bir süre güneşi görme ihtimali olmazken özellikle bu akşam çok kuvvetli bir yağış beklendiğini açıkladı. Pazar gününden itibaren ise çok kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başlayacak.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK Mİ? İŞTE AÇIKLAMA!

Meteoroloji Mühendisi Deniz Demirhan son dakika hava durumu raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın geleceği ve bu durumun özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacağını bildirdi.