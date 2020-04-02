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Meteoroloji Mühendisi'nden son dakika raporu! Soğuk hava devam edecek mi? Çok kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!

Corona virüsü sebebiyle vatandaşlar "evde kal" çağrısına uymaya devam ederken öte yandan Nisan ayına henüz yeni girmemiz ile birlikte raporu da araştırılıyor. Gerekmedikçe hiç kimse dışarı çıkmamaya özen gösterse de yine de sert hava koşullarından korunmamız gerekmektedir. resmi sitesi üzerinden hava durumuna ilişkin bölge bölge tahminleri vatandaşlara duyursa da uzman ve yetkili isimler de açıklamalarda bulunuyor. Son olarak İstanbul başta olmak üzere yurt geneli bazında bilgisini açıkladı. Özellikle hafta sonu için fırtına uyarısında bulunurken önümüzdeki haftadan itibaren de sıcaklıkların artacağına dair bilgiler verdi. Buna göre; soğuk hava devam edecek mi, ne kadar sürecek? İşte yetkili isimden son dakika hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 2.4.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 15:18 ABONE OL
Meteoroloji Mühendisi'nden son dakika hava durumu raporu! Soğuk hava devam edecek mi? Çok kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!

Nisan ayına henüz yeni girmemiz ile birlikte bazen sıcak ve güneşli bazen ise soğuk ve rüzgarlı havanın etkisi altına kalıyoruz. Hal böyle olunca her ne kadar gerekmedikçe dışarı çıkılmasa da "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. güncel olarak resmi sitesi üzerinden hava durumuna ilişkin raporu açıklarken 5 günlük tahmin, günlük tahmin ve bölge bölge detayları da vatandaşlara aktarıyor. Son olarak hava durumuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Açıklamalara göre; uzun bir süre güneşi görme ihtimali olmazken özellikle bu akşam çok kuvvetli bir yağış beklendiğini açıkladı. Pazar gününden itibaren ise çok kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başlayacak.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK Mİ? İŞTE AÇIKLAMA!

Meteoroloji Mühendisi Deniz Demirhan son dakika raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın geleceği ve bu durumun özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacağını bildirdi.

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Meteoroloji Mühendisi'nden son dakika hava durumu raporu! Soğuk hava devam edecek mi? Çok kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!
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