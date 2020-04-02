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: Kıraathaneye çevrilmiş evde 13 kişi yakalandı

önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehane, kafe, kıraathane gibi yerlere yasak gelmişti. Bu yasağı delip hala kıraathanelerde toplananlar olduğu gibi, işletmelere baskın yapılma ihtimaline karşı evleri kıraathaneye çevirenler de oluyor. haberine göre; 'da kıraathane olarak kullanılan evdeki 13 kişi polisler tarafından yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 14:31 ABONE OL
Son dakika: Kıraathaneye çevrilmiş evde 13 kişi yakalandı

Bu kadarına da pes! Bazı vatandaşların okey ve kağıt oyunu ısrarı şaşkına çeviriyor. Kıraathanelere baskın yapılması endişesiyle bir evi kıraathaneye çeviren 13 kişi polisten kaçamadı...

Ordu'nun Ünye ilçesinde kıraathane gibi kullanılan bir eve düzenlenen baskında 13 kişi yakalandı.

KIRAATHENEYE ÇEVRİLEN EVE BASKIN YAPILDI

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehane gibi mekanların kapatılmasının ardından Gölevi Mahallesi'nde kıraathane gibi kullanıldığı tespit edilen eve baskın yaptı.

Kiraladığı evi kıraathane olarak işleten Y.O. ile birlikte toplam 13 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlardan uyuşturucudan hükümlü cezaevi firarisi Y.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyetteki ifadeleri sonrası idari para cezası uygulanarak serbest bırakılan diğer 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Son dakika: Kıraathaneye çevrilmiş evde 13 kişi yakalandı
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