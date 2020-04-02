Tacizle suçlanan öğretmene 120 yıl istendi

İstanbul'daki bir lisede öğretmenlik yapan M.K., eğitim verdiği kız öğrencilerini taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde, Sarıyer'de bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören 8 kız öğrenci, okul müdürlüğüne dilekçe verdi. Mağdur öğrenciler, bölüm öğretmeni M.K.'nin kendilerine sürekli çeşitli yerlerine dokunmak suretiyle cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Durum, okul idaresi tarafından durum Emniyet'e iletildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen, suçlamayı kabul etmedi. 120 yıla kadar hapsi istenen M.K., Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.