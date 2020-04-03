'112'ye ulaşamıyorum' diyerek sokağa çıktı, Valiye yakalandı

Sivas'ta yaşayan ve 65 yaş üzeri olduğunu söyleyen G.Ö, evde kalanlara destek hizmeti veren 112'ye ulaşamadığı gerekçesiyle işlemlerini yapmak için çarşıya çıktı. Atatürk Caddesi üzerinde yoğunluğu denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'a denk gelen G.Ö. dışarıya niçin çıktığı sorulunca "112'ye ulaşamıyorum" dedi. G.Ö.'den telefonunu isteyen Vali Ayhan, 112'yi aradığında telefon açıldı.

Vali Ayhan, "Şimdi sen yakalandın" şeklinde uyarılarda bulundu. Daha sonra telefonu yeniden alan G.Ö., işlemlerini yaptırmak isterken "Telefon yeniden kapandı" dedi. Vali Ayhan, G.Ö'nün taleplerinin Vefa Sosyal Destek hattına iletilmesi talimatını verdi ve evine gönderildi.

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