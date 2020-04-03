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İBB cenazeyi taşımak için ekip göndermedi

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Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
İBB cenazeyi taşımak için ekip göndermedi
İSTANBUL Sultanahmet Camisi Dernek Başkanı ve Yedi Hilal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yapıcı iddiaya göre Kovid- 19 testi pozitif çıkınca bir hafta önce kendini Bayrampaşa'daki evinde karantinaya aldı. Durumu ağırlaşan Yapıcı dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yapıcı'nın yakınları İBB'nin cenaze hizmetlerini arayarak Kovid- 19'dan dolayı ölüm yaşandığını ve ona göre gelmelerini söyledi. Adrese gelen cenaze aracında özel kıyafet giymiş sadece sürücüyü gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Cenazeye dokunmayan sürücü, Kovid-19'dan hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesini vatandaşlara taşıttı. Sadece ellerinde eldiven bulunan vatandaşlar tarafından taşınan Yapıcı'nın cansız bedeni, 500 Evler Mezarlığı'na götürüldü.
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İBB cenazeyi taşımak için ekip göndermedi
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