İBB cenazeyi taşımak için ekip göndermedi

İSTANBUL Sultanahmet Camisi Dernek Başkanı ve Yedi Hilal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yapıcı iddiaya göre Kovid- 19 testi pozitif çıkınca bir hafta önce kendini Bayrampaşa'daki evinde karantinaya aldı. Durumu ağırlaşan Yapıcı dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yapıcı'nın yakınları İBB'nin cenaze hizmetlerini arayarak Kovid- 19'dan dolayı ölüm yaşandığını ve ona göre gelmelerini söyledi. Adrese gelen cenaze aracında özel kıyafet giymiş sadece sürücüyü gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Cenazeye dokunmayan sürücü, Kovid-19'dan hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesini vatandaşlara taşıttı. Sadece ellerinde eldiven bulunan vatandaşlar tarafından taşınan Yapıcı'nın cansız bedeni, 500 Evler Mezarlığı'na götürüldü.