Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

'da vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı tarafından, il il Türkiye vaka ve ölüm sayıları olarak açıklandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün bütün illerde görüldüğünü söylerken corona virüsü vaka ve ölü sayısı hakkında da bilgi verdi. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar da vaka ve ölüm sayısının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada, '3 Nisan Kastamonu'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Kastamonu'da koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika corona virüs dağılımı açıklamasından detaylar...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 20:17 ABONE OL
Kastamonu'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken Kastamonu hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan '3 Nisan Kastamonu'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Kastamonu'da vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.

KASTAMONU'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI 3 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Kastamonu'da corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

KASTAMONU CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Kastamonu'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 13 kişi olarak açıklandı.

KASTAMONU CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Kastamonu'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Kastamonu'ta corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA