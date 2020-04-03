Mersin'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken Mersin hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan '3 Nisan Mersin'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Mersin'da vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.

MERSİN'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI 3 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Mersin'de corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

MERSİN CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Mersin'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 9 kişi olarak açıklandı.

MERSİN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Mersin'de koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Mersin'de corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.

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