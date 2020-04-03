Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Eşini silahla vurup intihar etti!

Son dakika: Eşini silahla vurup intihar etti!

'dan tüyler ürperten son dakika haberi! Gece 00:30 saatlerinde tartıştığı eşini silahla yaralayan Sezai O., aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti. Hastaneye kaldırılan Sevgi O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 15:45 ABONE OL
Son dakika: Eşini silahla vurup intihar etti!

SON DAKİKA HABERİ: Tartıştığı eşini silahla vuran koca, aynı intihar etti. Korkunç olay sonrası soruşturma başlatıldı..

8 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ...

Olay, saat 00.30 sıralarında İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Sezai O., 8 ay önce hayatını birleştirdiği eşi Sevgi O. ile evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sezai O., tabancasıyla eşine ateş etti. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Sezai O., bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Silah sesini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Yaralanan Sevgi O., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sezai O.'nun cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Koronavirüsten ölen Betül Aydın'ın bebeği de kurtarılamadı!
Düzce'de korkunç olay! Yaşlı adam, yaralandığının farkına varmadı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eşini silahla vurup intihar etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA