Son dakika: Eşini silahla vurup intihar etti!

SON DAKİKA HABERİ: Tartıştığı eşini silahla vuran koca, aynı intihar etti. Korkunç olay sonrası soruşturma başlatıldı..

8 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ...

Olay, saat 00.30 sıralarında İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Sezai O., 8 ay önce hayatını birleştirdiği eşi Sevgi O. ile evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sezai O., tabancasıyla eşine ateş etti. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Sezai O., bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Silah sesini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Yaralanan Sevgi O., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sezai O.'nun cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.