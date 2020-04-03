Son Dakika Haberi: TÜİK Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon Mart ayında…

Enflasyon rakamları uzun bir süredir piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün son dakika olarak paylaştığı verilerde, Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,50 oldu.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…