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evde kaldı, yaban keçileri yerleşim alanlarına indi

Koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına kulak veren halkı sokağa çıkmıyor. Park ve bahçeler boş kalınca dağ keçilerinin sürü halinde yerleşim alanlarına inip dolaştığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Galler eyaletinde de dağ keçileri şehirlere inip evlerin bahçesinde otlamış ve ortaya çıkan renkli görüntüler sosyal medyada oldukça beğenilmişti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 16:39 ABONE OL
Tunceli evde kaldı, yaban keçileri yerleşim alanlarına indi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.

SÜRÜ HALİNDE İLÇEYE İNDİLER

Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.

Keçileri görüntüleyen ilçe sakinlerinden Ozan Yıldırım (35), yaban keçilerinin daha önce de ilçe merkezine geldiğini, ancak ilk kez sürü halinde görüldüklerini söyledi. Yıldırım, "Koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyoruz. Pencereden dışarıya bakınca Gürsel Erol Parkı'nda onlarca dağ keçisini gördüm. Cep telefonu kamerasıyla kaydettim. Yaban keçileri parkta gezdikleri sırada evlerinin pencere ve balkonunda çıkan insanları fark ettikten sonra ayrıldılar. Akşam saatlerinde parka tekrar gelerek, çimen yiyerek beslendiler" dedi.

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Tunceli evde kaldı, yaban keçileri yerleşim alanlarına indi
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