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Ünlü uzmandan son dakika açıklaması: "Daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir"

Bu sabah saatlerinde 'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki bölgede büyük panik yarattı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. , gerçekleşen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken flaş açıklamalar yaptı. Selçuk, bölgedeki fay hareketliliğine dikkat çekerken meydana gelebilecek deprem ya da depremlerin Van'da daha büyük bir yıkıma sebep olacağını belirtti. İşte, son dakika deprem açıklamasının tamamı...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 15:51 ABONE OL
Ünlü uzmandan son dakika deprem açıklaması: Daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir

Son dakika haberleri... Van'da sabah saatlerinde meydana gelen ve büyük paniğe neden 4,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, depremin Çolpan (Ermişler) fayı olarak adlandırılan güneye doğru eğimli bir bindirme fayı üzerinde oluştuğunu söyledi. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olan fayın Van'ın kuzeyinde yer aldığını belirten Doç. Dr. Selçuk, "Ayrıca bölgede bu fayın tetiklediği güncel heyelanlı alanlarda yer alıyor" dedi.

"BU FAY ÜZERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK DEPREMLER..."

TUBİTAK Projesi kapsamında 2015-2018 yılları arasında yaptıkları arazi çalışmaları sırasında bu bölgedeki göl çökellerinde yoğun deformasyonlar tespit ettiklerini son dakika olarak anlatan Doç. Dr. Selçuk, "Bu arazi verilerine bağlı olarak, bölgede bir gerilim birikmesi olduğu görülmektedir. Bugün meydana gelen deprem bu enerji birikimin boşalımlarından sadece bir kısmı. Bu fay üzerinde meydana gelen depremler ve gelebilecek depremler Van'da daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir. Çünkü fay güneye doğru eğimli olduğundan dolayı hareket eden blok, Van bloğu olacaktır" diye konuştu.

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Ünlü uzmandan son dakika deprem açıklaması: "Daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir"
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