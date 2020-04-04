Binlerce araç sahibi araç muayeneleri ertelendi mi sorusuna yanıt arıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayenelerindeki yeni kararını kamuoyuna duyurdu. Türkiye'de artan corona virüsü vakalarını en az seviyeye indirmek ve tedbir amaçlı alınan kararlar arasında araç muayeneleri de yer almış oldu. Binlerce taşıt sürücüsü aracının bakımını yapabilmek için muayenelerin ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. Buna göre; Araç muayeneleri ertelendi mi? Araç muayeneleri uzatıldı mı, ne zaman yapılacak?

ARAÇ MUAYENELERİ ERTELENDİ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayeneleriyle alakalı yeni kararını duyurdu. Buna göre ' Araç muayeneleri ertelendi mi? Araç muayeneleri uzatıldı mı, ne zaman yapılacak?' sorularının yanıtı belli oldu. Peki Araç muayeneleri ertelendi mi?