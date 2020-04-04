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mı, ne zaman yapılacak?

Türkiye’de milyonlarca motorlu taşıt sahibini ilgilendiren muayenelerinde düzenlemeye gidildi. Ülkemizde görülen koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alınırken son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayeneleri konusundaki yeni kararını duyurdu. Dışarıda hem teması azaltmak hem de virüsten korunma amacıyla taşıt kullanımı azaltılmaya çalışılıyor. Araçlarının bakımını ve eksikliklerini gidermek için sürücüler ? Sorusuna yanıt arıyor. Peki Araç muayeneleri uzatıldı mı, ne zaman yapılacak? Araç muayeneleri ertelendi mi?

Giriş Tarihi: 4.4.2020 16:58 ABONE OL
Araç muayeneleri ertelendi mi? Araç muayeneleri uzatıldı mı, ne zaman yapılacak?

Binlerce sahibi sorusuna yanıt arıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayenelerindeki yeni kararını kamuoyuna duyurdu. Türkiye'de artan corona virüsü vakalarını en az seviyeye indirmek ve tedbir amaçlı alınan kararlar arasında araç muayeneleri de yer almış oldu. Binlerce taşıt sürücüsü aracının bakımını yapabilmek için muayenelerin ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. Buna göre; Araç mı, ne zaman yapılacak?

ARAÇ MUAYENELERİ ERTELENDİ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayeneleriyle alakalı yeni kararını duyurdu. Buna göre ' Araç muayeneleri ertelendi mi? Araç muayeneleri uzatıldı mı, ne zaman yapılacak?' sorularının yanıtı belli oldu. Peki Araç muayeneleri ertelendi mi?

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Araç muayeneleri ertelendi mi? Araç muayeneleri uzatıldı mı, ne zaman yapılacak?
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