Çağrılara uydu işini evine taşıdı

BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ

Balıkesir Sındırgı'da yaşayan İranlı halı tamir ustası Yusuf İrani, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "Evde Kal" çağrısına uyarak, işlerini evine taşıdı. Sındırgı ilçesinde de esnaf ve vatandaşlar bu uyarıları önemli ölçüde dikkate aldı. İthal halı tamircisi olarak bilinen İranlı Yusuf İrani de 'Evde Kal' çağrısına uyarak işini evine taşıdı. Dünyaca ünlü Yağcıbedir halılarının, değerli el dokuma ve ipek halıların tamiratını yaparak ihracata katkı sağlayan İrani, korona virüs sebebiyle evde kal çağrısına uyarak çocuklarıyla birlikte işini evden yapıyor. İrani ailesi halı tamir işlerine ara verdiklerinde ailecek yemek yaparak, eğleniyorlar. Yusuf İrani, "Türkiye gerçekten çok güzel önlem alıyor. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, sağlık görevlilerimiz, bütün kamu görevlilerimiz, amirlerimizin memurlarımızın verdiği emeklere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu dönemi atlatacağız" dedi.