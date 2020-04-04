Sağlık Bakanlığı açıkladı! Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Pandemi nedir, ne demek?

Dünyada salgın haline gelen corona virüsünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ile beraber bu terimin ne anlama geldiği araştırılıyor. Şimdiye kadar birçok insana bulaşan ve ölümlere sebep olan corona virüsünde korkunç rakamlara ulaşıldı. İlk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan salgın hastalık hastanelerde doktorlar tarafından kontrol altına alınmaya çalışıyor. Geçmişte pandemik hastalık olarak ilan edilen salgın hastalıklar arasında kolera, influenza, tifo, domuz gribi ve kara veba gibi hastalıklar yer alıyor. Hem ülkemizde hem dünyada bazı hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Peki hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Pandemi nedir, ne demek?

PANDEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR? HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ OLDU?

Dünya Salgın Örgütü'nün corona virüsü pandemi ilan etmesiyle 'pandemi' kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Bununla birlikte ülkemizde görülen vaka sayısına bağlı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından bazı hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. İşte 'Pandemi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Sorularının yanıtı…